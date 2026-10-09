Alcolumbre pauta votação da PEC do fim da escala 6x1 para quarta-feira, 14

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou para a próxima quarta-feira, 14, a votação, em primeiro turno, da PEC 221, que põe fim à escala 6x1. "Cumpro, assim, o compromisso de colocar a proposta em votação, com responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental. Caberá a cada senador e a cada senadora decidir com liberdade, consciência e convicção", afirmou Alcolumbre em comunicado divulgado há pouco. Segundo ele, o Senado "segue trabalhando pelos brasileiros".

Mais cedo, o presidente do Senado já tinha declarado a intenção de colocar a PEC em votação na próxima semana, em vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos).