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Alcolumbre: Não há acordo com governo quanto às dívidas rurais, mas vamos deliberar projeto

Escrito por Naomi Matsui e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 18:44:00 Editado em 10.06.2026, 18:53:20
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou nesta quarta-feira, 10, que os senadores não chegaram a um acordo com o governo sobre o texto do projeto de dívidas rurais. Segundo Alcolumbre, no entanto, o projeto será votado mesmo assim nesta quarta-feira, 10.

"Fiz um acordo com senadores e senadoras em várias ocasiões. Não há acordo com o governo em relação ao texto apresentado, mas vou deliberar hoje quarta-feira o relatório aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos", declarou o senador, em sessão do Senado.

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Os senadores Tereza Cristina (PP-MS) e Renan Calheiros (MDB-AL) estiveram com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para construir um texto com consenso, sem sucesso.

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