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Alcolumbre: MP da Taxa das Blusinhas será deliberada na próxima semana, ela não vai caducar

Escrito por Gabriel de Sousa, Gabriel Hirabahasi e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que os senadores vão deliberar na semana que vem sobre a Medida Provisória que derruba a "taxa das blusinhas". Sem aprovação do Congresso Nacional até 8 de setembro, a MP perde validade, e o imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 volta a vigorar.

As declarações ocorreram em entrevista à imprensa na tarde desta quarta-feira, 26, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Os três almoçaram juntos.

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Na ocasião, Alcolumbre disse haver "coragem de editar uma Medida Provisória e de reconhecer que era importante termos essa isenção para a sociedade mais carente".

O presidente do Senado acrescentou: "Esta Medida Provisória vai ser deliberada na próxima semana, no esforço concentrado. Essa Medida Provisória não vai caducar. Essa Medida Provisória vai ser deliberada na comissão especial, que nós vamos instalar provavelmente na terça."

O parlamentar acrescentou: "Faço compromisso que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar e encaminhar esta matéria para o senhor sancionar."

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Apesar de Alcolumbre ter dito que a instalação da comissão mista ocorrerá na próxima semana, a secretaria do colegiado reconhece o rito como já realizado. O que falta é a designação do relator e do presidente da comissão.

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TAXA DAS BLUSINHAS/MP/ALCOLUMBRE
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