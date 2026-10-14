Alcolumbre: Minha opinião é que vamos concluir votação em 2º turno na tarde de hoje

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que a conclusão da votação do fim da escala 6x1 deve ocorrer ainda nesta quarta-feira, 14.

As declarações foram dadas a jornalistas na entrada do Congresso Nacional. "A minha opinião é que nós vamos iniciar a votação em primeiro turno, votarmos o requerimento e que nós vamos concluir a votação em segundo turno na tarde de hoje", disse. Ele não informou a data da promulgação da proposta.

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Alcolumbre não cravou se realizará também a votação da PEC da Segurança Pública, também de autoria do governo federal. "Se eles me pedirem, eu boto para votar", disse.