Alcolumbre diz que vai pautar Redata na semana que vem

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que pautará na semana que vem a votação do Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata). As declarações à imprensa ocorreram na tarde desta quarta-feira, 26, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Os três almoçaram juntos.

Na ocasião, Alcolumbre lembrou que não pautou a votação da proposta quando a Medida Provisória foi aprovada pela Câmara e chegou às mãos dos senadores.

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O parlamentar alegou que o Senado recebeu o texto no último dia de validade e não teve tempo de apreciá-lo.

"Quero me comprometer, com o senhor e com o Brasil, que, a partir do seu apelo, vamos colocar essa matéria na pauta para deliberação na semana do esforço concentrado", disse Alcolumbre.