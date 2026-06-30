Alcolumbre diz que vai falar com Hugo Motta sobre restrição a publicidade de bets

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou no plenário nesta terça-feira, 30, que vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a possibilidade de votação da restrição à publicidade de apostas esportivas.

"Vou falar ao presidente Hugo Motta, pessoalmente, sobre a possibilidade de votarmos o projeto relacionado à proibição de propaganda no horário de futebol das bets", declarou.

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O comunicado ocorreu após um pedido do senador Carlos Portinho (PL-RJ) para mobilizar a Câmara a aprovar um projeto já apreciado pelo Senado nesse sentido.

Em maio de 2025, os senadores aprovaram uma proposta relatada por Portinho que estabelece restrições como a proibição de anúncios ou ações de publicidade de bets com atletas, artistas, comunicadores, influenciadores ou autoridades.

Motta ainda não despachou o projeto para tramitação na Câmara.