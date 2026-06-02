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Alcolumbre diz que Senado debaterá fim da 6x1 'sem pressa' e não será 'carimbador' da Câmara

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 17:49:00 Editado em 02.06.2026, 18:00:38
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 2, que a Casa levará o "tempo razoável" para analisar a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Alcolumbre disse que o Senado não será "carimbador" dos projetos que saem da Câmara e debaterá o tema "com calma, sem açodamento e sem pressa".

"Espero que o Senado possa ter o tempo razoável para se desobrigar de um debate com essa envergadura e essa magnitude. Para que os senadores possam ler o texto, interpretar o texto, ouvir os setores envolvidos, ouvir os trabalhadores, os que produzem", declarou ele, durante sessão do Senado.

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Alcolumbre disse que alguns senadores pediram a ele para criar uma comissão especial, enquanto outros solicitaram que votasse o texto diretamente no plenário. Alcolumbre reiterou, no entanto, que o projeto deve passar por comissões - o senador já sinalizou que deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O presidente do Senado também avisou que convocará uma reunião de líderes na próxima semana para debater o assunto. "Essa proposta terá de tramitar nas comissões. A cobrança de todos os senadores sobre a Presidência é que todas as matérias possam passar, no mínimo, por uma comissão", falou.

Alcolumbre defendeu tempo para que os senadores promovam alterações no texto da Câmara, caso considerem necessárias: "Espero muito que, nesse debate, que a gente possa, à altura do Senado, promover um aperfeiçoamento a esse texto, se couber. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância".

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Para o senador, a Casa tem o direito de participar do debate. "Não é razoável que a Câmara passe cinco meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, e o Senado seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara ... Não pode rede social, um ou outro ator, cobrar do Senado que a matéria chegue de manhã e que a gente vote de tarde", disse.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/ALCOLUMBRE
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