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Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou nesta sexta-feira, 9, que irá colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em votação na próxima semana. Segundo Alcolumbre, a matéria será deliberada pelos senadores entre a terça-feira, 13, e a quinta-feira, 15.

A declaração de Alcolumbre foi feita em um vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). No vídeo, o presidente do Senado destaca a atuação de Cleitinho que, mesmo não integrando a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um defensor da aprovação da redução da jornada de trabalho.

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"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre.

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/SENADO/ALCOLUMBRE/CLEITINHO/VOTAÇÃO/DATA
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