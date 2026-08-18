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Alcolumbre assina despacho para avançar com PEC do fim da escala 6x1, diz assessoria

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), assinou nesta terça-feira, 18, o despacho para a proposta de fim da escala 6x1, informou a assessoria do parlamentar. Com a medida, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada no Senado desde 28 de maio.

Alcolumbre estava afastado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde abril, quando o Senado realizou uma votação histórica que resultou na rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores, parlamentares do Senado atribuíram a estagnação da PEC da escala 6x1 à falta de diálogo entre Lula e Alcolumbre.

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Na semana passada, Alcolumbre voltou a se reunir com Lula e emitiu um comunicado com a informação de que determinaria o avanço da PEC. Segundo a sua assessoria, o presidente do Senado também assinou despacho para a PEC da Segurança Pública, proposta do governo para ampliar os poderes da União, e para a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.

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6X1/JORNADA/PEC/LULA/ALCOLUMBRE tramitação
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