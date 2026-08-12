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ECONOMIA

Alcolumbre afirma que pode pautar PLP dos Combustíveis ainda hoje

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), declarou há pouco que pode pautar para votação ainda nesta quarta-feira, 12, o projeto de lei complementar (PLP) sobre os combustíveis, que foi turbinado com jabutis a respeito de minerais críticos, futebol feminino e gastos com a Defesa.

"Nós ainda temos muitas matérias para votar. Se a Câmara dos Deputados concluir o projeto agora, como eu anunciei ontem, eu vou incluir como item extra pauta para deliberação", disse Alcolumbre, no Plenário.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PLP/SENADO/ALCOLUMBRE
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