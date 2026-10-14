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Alcolumbre a Camilo Santana sobre PEC 6x1: Não falei que ia dar certo?

Escrito por Gabriel Máximo, Victor Ohana e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1, o líder do PT na Casa, Camilo Santana (CE), atribuiu ao senador amapaense o resultado.

"Parabéns, presidente. Você é o grande responsável por isso aqui", disse o petista. Sorrindo e sem perceber que seu microfone estava aberto, Alcolumbre respondeu: "Não falei que ia dar certo?". O diálogo foi captado pela transmissão da TV Senado.

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alcolumbre Aprovação ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/SENADO
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