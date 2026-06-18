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Alckmin veta projeto que criava 'Contrato do Primeiro Emprego' para jovens de 18 a 29 anos

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 08:23:00 Editado em 18.06.2026, 08:30:55
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O vice-presidente Geraldo Alckmin vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que alterava a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para instituir o "Contrato do Primeiro Emprego" para jovens de 18 a 29 anos de idade.

"O texto vetado exigia a jornada de até 44 horas semanais, o que vai na contramão da proposta de fim da escala 6x1 e da redução da carga semanal de trabalho para 40 horas sem redução salarial que é defendia pelo Governo do Brasil e já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Além disso, a adoção da jornada proposta no texto dificultaria a compatibilização da experiência profissional com o prosseguimento dos estudos", afirmou o Planalto, em nota.

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De acordo com mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU), manifestaram-se a favor do veto a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria-Geral da Presidência da República.

"A proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade e contraria o interesse público ao instituir modalidade de contrato trabalhista para jovens estudantes com jornada incompatível com o estudo, que estabelece diminuição de garantias laborais, em afronta aos princípios da isonomia, da igualdade material e da vedação ao retrocesso social", justificou o Planalto na mensagem.

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Alckmin CONTRATO DO PRIMEIRO EMPREGO VETO
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