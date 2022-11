Alckmin sobre PEC: Vamos apresentar uma proposta para o Senado

Amanda Pupo e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) confirmou nesta quarta-feira, 16, o que irá ao Congresso às 19h para apresentar a proposta do texto da PEC da Transição, conforme mostrou há pouco o Broadcast Político. "Não vamos apresentar a PEC em reunião, vamos apresentar uma proposta para o Senado. Teremos reunião às 19h com o presidente da Câmara, relator do Orçamento e presidente da CMO", disse Alckmin ao ser questionado sobre o tema por jornalistas.

Mais cedo, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) já havia observado que a proposta que será apresentado hoje é tratada como um "anteprojeto", já que o plano é dialogar com o Congresso sobre o teor final da PEC, cujo objetivo é retirar os gastos com o Bolsa Família da regra do teto de gastos.