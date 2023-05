Alckmin sinaliza que governo deve incluir caminhão no pacote de resgate do carro popular

Isadora Duarte (via Agência Estado)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sinalizou nesta terça-feira, 16, que o governo pode incluir medidas de apoio à indústria de caminhões dentro do plano de resgate ao carro popular estudado pelo Executivo.

"Este é um estudo que estamos fazendo. 25 de maio é o dia da indústria e se até lá tivermos formatado um modelo será apresentado lá na frente. Ainda não está definido.

Não é só carro, mas também caminhão", disse Alckmin a jornalistas após participar de almoço na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

A manifestação ocorre em meio ao estudo pelo governo de medidas que possam reduzir o preço do carro popular e, assim, aquecer o mercado de veículos.

Alckmin voltou a defender também que a agroindústria faça parte da "neoindustrialização" do País, baseada também na digitalização e na economia verde. "Um setor que foi muito bem é a silvicultura. A indústria de papel e celulose bate todos os recordes. Temos que aproveitar toda nossa competitividade em relação ao mundo e todas as oportunidades: hidrogênio verde, etanol e produção de alimentos. O Brasil tem agricultura e pecuária mais competitiva do mudo", afirmou.