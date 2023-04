Alckmin se disse 'entusiasta' de sugestão de acordo comercial entre Japão e Mercosul

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente em exercício Geraldo Alckmin se reuniu, nesta terça-feira, 11, com empresários brasileiros e japoneses para tratar sobre o estreitamento da relação entre Brasil e Japão. Dentre os temas tratados, foi sugerido um acordo comercial entre Japão e Mercosul. De acordo com nota divulgada pelo governo, Alckmin "se disse entusiasta" da ideia.

O encontro foi com representantes do Grupo de Notáveis (Wise Group) para uma Parceria Econômica Estratégica Brasil-Japão. Do lado brasileiro, a comitiva foi liderada pelo empresário Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que preside a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e, do lado japonês, por Masami Ijima, conselheiro da Mitsui. Segundo nota divulgada, foi entregue a Alckmin um documento com uma série de sugestões para o estreitamento das relações entre Brasil e Japão.

Com representantes de grandes empresas japonesas, como Nippon Steel, Toyota, Mitsui Group e Japan Bank, o grupo de empresários sugeriu o início das negociações para um acordo comercial entre Japão e Mercosul. De acordo com a nota, Alckmin "se disse entusiasta do acordo." O vice-presidente também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Outro tema debatido no encontro foi a destinação de investimentos na geração de fontes de energia limpa. "Alckmin destacou o potencial do Brasil para receber investimentos e a vocação do País na área de energia renovável e em outros setores industriais. Ele lembrou que o presidente Lula está comprometido com a sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente", publicou a nota.

Ainda de olho no estreitamento da relação entre os países, também foi sugerida a dispensa de visto de turista para entrada de brasileiros e japoneses nos dois países. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente em exercício "se mostrou simpático à ideia".

O mesmo documento com as pautas abordadas e sugestões em prol de uma maior proximidade entre os dois países também será entregue ao governo japonês.