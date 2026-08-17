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Alckmin: processo de reciprocidade com os EUA não é retaliação, não há interesse de retaliar

Escrito por Eduardo Laguna, Caroline Aragaki e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 17, que a abertura do processo de reciprocidade em resposta ao tarifaço norte-americano sobre produtos brasileiros não representa uma retaliação ao governo dos Estados Unidos. "Não é retaliação, não há interesse em retaliar ninguém. Olho por olho, o máximo que pode acontecer é todo mundo ficar cego", declarou Alckmin durante a conferência anual do Santander.

Ele salientou que o governo brasileiro não abandonou as negociações com os Estados Unidos e demonstrou confiança num acordo entre os países para a eliminação das sobretaxas comerciais. Pediu, porém, paciência, já que as negociações não devem ter um desfecho rápido.

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"O Brasil não sai da mesa de negociação. Então, vamos ter um pouquinho de paciência que as coisas vão andar e andar bem", disse o vice-presidente. "Eu acredito que vai ter acordo do Brasil com os Estados Unidos", acrescentou.

Para Alckmin, o Brasil não tem que entrar em briga dos Estados Unidos com a China, buscando manter boas relações com os dois países.

A China, lembrou, é o principal destino das exportações brasileiras, enquanto os EUA são a origem dos maiores investimentos internacionais no Brasil.

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"Ser amigo dos dois é o bom caminho", pontuou o vice-presidente da República.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/RECIPROCIDADE/ALCKMIN
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