Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Alckmin: pauta-bomba não é contra o governo, é contra a população

Escrito por Eduardo Laguna, Caroline Aragaki e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira, 17, o rigor fiscal, mas ressaltou que o equilíbrio das contas públicas não é responsabilidade apenas do Executivo. "Isso não depende só do Executivo. Tem decisões do Judiciário, com impacto econômico, e tem decisões do Legislativo", comentou Alckmin, ao falar sobre o desafio de voltar a gerar superávits primários para conter a escalada da dívida pública.

"Só tem um caminho, que é criar uma cultura de combater privilégios e desperdícios. E aí a sociedade cobrar dos três poderes", acrescentou o vice-presidente durante participação na conferência anual do Santander.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Alckmin, medidas que criam mais gastos ou reduzem a arrecadação do governo, as chamadas pautas-bomba, são contra a população.

"Não tem pauta-bomba contra o governo. Ela é contra o povo. A população, na realidade, acaba pagando", declarou o vice-presidente da República.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CONTAS PÚBLICAS/CONGRESSO/PAUTAS-BOMBA/ALCKMIN
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV