O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), elogiou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pelo X, Alckmin escreveu na noite desta quinta-feira, 26, que a escolha é "uma excelente notícia para o Brasil".

"Ele tem preparo, experiência e espírito público para o exercício dessa função. Desejo boa sorte e muito êxito ao nosso futuro Ministro", acrescentou. Em breve nota divulgada à imprensa mais cedo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) anunciou Trabuco como o sucessor de Dario Durigan na Fazenda. Ele é o primeiro ministro anunciado oficialmente pelo governo para o quarto mandato do presidente Lula.

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Alckmin foi um dos nomes citados na bolsa de apostas para o posto de titular da Fazenda, após ter acumulado, no Lula 3, a Vice-Presidência com o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ele ainda é sondado para acumular um ministério no próximo mandato, possivelmente o novo Ministério da Segurança Pública. Ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, Alckmin sempre defendeu a criação de um ministério exclusivo para cuidar da segurança.