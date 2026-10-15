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ECONOMIA

Alckmin celebra fim da 6x1 e aumento do teto do MEI antes de encontro com empresários na BA

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa presidencial de Lula, celebrou nesta quinta-feira, 15, a aprovação pelo Senado da proposta que põe fim à escala de trabalho 6x1 e, pela Câmara, do projeto que amplia o limite de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs).

Em Salvador para encontro com empresários, classificou as medidas como boas notícias para trabalhadores e empreendedores.

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"As pessoas vão poder ter dois dias para o descanso, para o estudo, para o lazer, para a família. As duas medidas. Boa notícia para os trabalhadores e trabalhadoras e boa notícia para os empreendedores", afirmou em entrevista à Rádio Metropole.

O vice-presidente afirmou que o encontro com empresários baianos nesta quinta-feira terá como objetivo ouvir demandas do setor produtivo para fortalecer a economia estadual e nacional. Citou segmentos como indústria automobilística, química, petroquímica, petróleo e agropecuária.

Alckmin também agradeceu a votação recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia e disse retornar ao Estado com sentimentos de gratidão e humildade.

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"Nós vamos trabalhar mais ainda, com mais empenho, para poder avançar mais. Viemos ouvir aqui os empreendedores para fortalecer ainda mais a economia da Bahia e do Brasil", disse", declarou o vice-presidente.

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/SENADO/APROVAÇÃO/ALCKMIN/MEI
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