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Alckmin: Brasil tem estágio sanitário elevado e ministério prestará todas as informações à UE

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 15:42:00 Editado em 27.05.2026, 02:01:59
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 26, que o Brasil tem estágio sanitário elevado e que o Ministério da Agricultura enviará todas as informações necessárias sobre as carnes brasileiras à União Europeia.

Ele conversou com jornalistas depois de visitar uma concessionária de carros elétricos na capital federal para conhecer o modelo de carro que entraria no novo programa de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas.

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"Nós somos um dos poucos países do mundo que é livre de febre aftosa sem vacinação. Estágio sanitário elevado. O Brasil tem um estágio sanitário elevado. O Mapa vai prestar todos os esclarecimentos, vai prestar todas as informações necessárias para a União Europeia", afirmou Alckmin.

Ele também disse estar confiante que o Brasil e o bloco europeu chegarão a um entendimento sobre o assunto.

"Nós temos ainda até setembro. Estamos muito confiantes que a gente chegará a bom termo nesse trabalho", completou Alckmin.

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A União Europeia excluiu o Brasil da lista de países exportadores de produtos de origem animal ao bloco no início de abril, com o veto começando a partir de setembro.

Os europeus querem que o Brasil forneça garantias de rastreabilidade das exportações de carne bovina para o bloco, relataram autoridades diplomáticas de Brasília e de Bruxelas, a fim de recolocar o País na lista.

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