O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a ameaça dos Estados Unidos de aplicar tarifas contra o setor aéreo brasileiro é uma medida "descabida" e não vai ao encontro da prática internacional de firmar tratados para não taxar a aviação, a fim de não desestimular o setor, que lida com altos custos operacionais.

"Não há no mundo tarifa para o setor aeronáutico. Isso é uma coisa totalmente descabida e vamos trabalhar para reverter. Não há no mundo tradição de fazer isso com um setor tão estratégico quanto o setor aéreo", disse o vice-presidente a jornalistas, depois de participar da cerimônia de recebimento da primeira aeronave da Embraer na frota da Latam no Brasil.

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O governo dos EUA, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR), propôs na quarta-feira, 25, uma tarifa de 10% sobre as aeronaves prontas importadas do Brasil, o que encerra a isenção que protegia o setor.

O governo brasileiro segue afirmando que não cederá à pressão.