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Alckmin afirma que é preciso conquistar mais mercados e exportar mais

Escrito por Mateus Maia e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 19, que é preciso conquistar mais mercados e exportar mais. Ele citou que o Brasil tem quebrado recordes de vendas para outros países nos últimos anos.

As afirmações foram realizadas em discurso durante a 5ª edição do Fórum Saúde, promovido pela farmacêutica EMS em parceria com o think tank Esfera Brasil, em Brasília.

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"O Brasil tem 2% do mercado do mundo, 98% do mercado está fora do Brasil, então temos que conquistar mercado, exportar mais. Aliás, no ano passado batemos recorde de exportação, mesmo com tal faixa de mercado, recorde, 349 bilhões de dólares de exportação", declarou Alckmin.

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BALANÇA COMERCIAL/NOVOS MERCADOS/ALCKMIN/DEFESA
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