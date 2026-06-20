Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Alckmin afirma que Brasil é um 'manicômio tributário' que afasta investimentos estrangeiros

Escrito por João Caires* (via Agência Estado)
Publicado em 20.06.2026, 17:30:00 Editado em 20.06.2026, 17:41:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 20, que o Brasil é um "manicômio tributário" que afasta os investimentos estrangeiros dada a complexidade do sistema. Por isso, complementou, precisava de uma reforma tributária como a aprovada pelo governo no Congresso Federal durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "atrair os investidores que querem o Brasil".

"O sistema tributário brasileiro é um manicômio tributário. Afasta quem quer exportar para o Brasil e investir em nosso País nos mais diversos setores, sem contar o custo Brasil. Com a reforma tributária do presidente Lula, vamos mudar isso", afirmou o vice-presidente, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para Alckmin, os setores de matérias-primas serão desonerados a ponto de fazer o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescer 12% em 15 anos, acompanhando pela alta de 14% de investimentos e 17% das exportações.

*O repórter viajou a convite da Rumo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
REFORMA TRIBUTÁRIA/ALCKMIN/BRASIL/ENTRAVES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV