Alckmin afirma que Brasil é um 'manicômio tributário' que afasta investimentos estrangeiros

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 20, que o Brasil é um "manicômio tributário" que afasta os investimentos estrangeiros dada a complexidade do sistema. Por isso, complementou, precisava de uma reforma tributária como a aprovada pelo governo no Congresso Federal durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "atrair os investidores que querem o Brasil".

"O sistema tributário brasileiro é um manicômio tributário. Afasta quem quer exportar para o Brasil e investir em nosso País nos mais diversos setores, sem contar o custo Brasil. Com a reforma tributária do presidente Lula, vamos mudar isso", afirmou o vice-presidente, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).

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Para Alckmin, os setores de matérias-primas serão desonerados a ponto de fazer o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescer 12% em 15 anos, acompanhando pela alta de 14% de investimentos e 17% das exportações.

*O repórter viajou a convite da Rumo.