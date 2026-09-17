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Alckmin à RedeTV!: Mesmo com tarifaço, saldo da balança comercial deverá ter novo recorde/2026

Escrito por Flávia Said e Franco Dantas, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em sabatina com os candidatos à vice-presidência na Rede TV!, afirmou que Brasil deve ter novo recorde da balança comercial em 2026 mesmo com tarifaço dos Estados Unidos. Alckmin disse que o saldo da balança pode ultrapassar US$ 90 bilhões em 2026, devido à abertura de mais de 600 novos mercados para o País.

Alckmin disse ainda que, em razão da abertura de mercados pelo Mercosul, o Brasil é muito menos dependente comercialmente dos Estados Unidos. O vice-presidente disse ainda que "estão caminhando muito bem" os acordos Mercosul-Canadá, Mercosul-Japão além do aumento de linhas tarifárias com Índia e México.

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O vice-presidente, contudo, também reforçou que, apesar da menor dependência em relação aos EUA, o governo brasileiro segue empenhado em negociar o tarifaço imposto pelo governo americano. "Os Estados Unidos são uma grande economia e que compra muita manufatura, não só commodities, então ele é importante e nós não desistimos, vamos trabalhar 24h e temos confiança que isso vai passar", disse Alckmin.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/VICE/ ALCKMIN/ENTREVISTA/REDETV!
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