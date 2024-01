Alberto Musalem será o novo presidente da distrital de St. Louis do Fed a partir de abril

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

A distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em St. Louis anunciou nesta quinta-feira, 4, a nomeação de Alberto Musalem como presidente e CEO da instituição. O economista iniciará o mandato em 2 de abril de 2024 e será o sucessor de James Bullard, que renunciou em julho do ano passado após 15 anos no cargo. Desde então, Kathy ONeill exercia a função de maneira interina.

Musalem, de 55 anos, era CEO da gestora Evince Asset Management, que focava em investimentos em tecnologia.

Antes, foi vice-presidente-executivo e assessor sênior do Fed de Nova York, além de ter integrado a equipe de economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI). Também teve passagens pela Tudor Investment Corporation.

Ele nasceu em Bogotá, Colômbia, e viveu no Brasil e na Argentina antes de emigrar para os EUA. Ele não votará nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), mas terá direito a voto nos encontros de 2025.