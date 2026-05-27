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AkzoNobel rejeita oferta de 12,5 bi de euros de Nippon Paint e Sherwin-Williams

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 11:08:00 Editado em 27.05.2026, 11:17:36
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A fabricante holandesa de tintas AkzoNobel informou nesta quarta-feira, 27, que rejeitou uma proposta conjunta de aquisição feita pela japonesa Nippon Paint Holdings e pela americana Sherwin-Williams, avaliada em cerca de 12,5 bilhões de euros, e reiterou apoio ao plano de fusão com a Axalta Coating Systems.

Segundo comunicado, a oferta não vinculante previa pagamento em dinheiro de 73 euros por ação da AkzoNobel, excluindo dividendos regulares e intermediários. A proposta foi recebida em 29 de abril e rejeitada pela companhia em 1º de maio.

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A empresa afirmou ainda que uma abordagem inicial apresentada em 16 de abril já havia sido recusada em 22 de abril.

Pelos termos da proposta, a Nippon Paint lançaria uma oferta pública integral em dinheiro pela AkzoNobel. Após a conclusão da operação, a companhia japonesa ficaria com os negócios de tintas decorativas e revestimentos industriais da holandesa, enquanto a Sherwin-Williams compraria separadamente as divisões de revestimentos automotivos e especiais, marítimos e de proteção, além de tintas em pó.

A AkzoNobel disse que seus conselhos de administração e supervisão concluíram, após análise com assessores financeiros e jurídicos, que a proposta "não se qualificava, nem era razoavelmente esperado que se qualificasse, como uma 'Proposta Superior'" em relação ao acordo de fusão firmado com a Axalta em novembro de 2025.

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Segundo a companhia, o preço indicativo "não chegou perto de refletir adequadamente o valor da AkzoNobel e suas perspectivas de longo prazo", além de haver "insuficiente segurança" quanto às aprovações regulatórias e à divisão dos ativos entre Nippom Paint e Sherwin-Willaims.

Os conselhos da AkzoNobel reiteraram recomendação unânime à fusão "entre iguais" com a Axalta, anunciada em novembro do ano passado. A operação deve criar uma gigante global do setor de tintas com valor de mercado combinado estimado em cerca de US$ 17 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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