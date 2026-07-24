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ECONOMIA

Ajuste fiscal é 'peça fundamental' para o crescimento do País, afirma Durigan

Escrito por Daniel Tozzi, Francisco Carlos de Assis e Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 11:33:00 Editado em 24.07.2026, 11:43:37
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira, 24, que a questão fiscal é uma "peça fundamental" para o crescimento do País. Segundo ele, a atual gestão na Fazenda já avançou em diversas áreas, mas falta a "última milha" de avanço, relacionada à questão fiscal, que deve garantir, também, juros mais baixos.

Entre as conquistas, o ministro voltou a destacar os baixos níveis de desigualdade, inflação sob controle, geração de cerca de 5 milhões de empregos e recorde de exportação na balança comercial. As declarações foram feitas durante painel da Expert XP, que acontece nesta sexta, em São Paulo.

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"Se desigualdade é uma coisa que incomoda, se é a renda baixa que incomoda, se tarifa absurda ao Brasil que incomoda, o fiscal é a 'pedra de toque' para que a gente deixe o País forte, mais robusto. E no momento em que o mundo nos promete incertezas e desafios. Eu tenho, junto com o presidente Lula, compromisso em fortalecer o País, em especial as contas públicas. Para que a gente tenha juros mais baixos e fortaleça as políticas públicas que mais impactam a vida concreta das pessoas", detalhou o ministro.

Segundo Durigan, essa "última milha", que precisa garantir juros mais baixos e menor endividamento no País, é algo que ainda o incomoda e que, por isso, é preciso fazer esforços para que a população seja menos penalizada.

Conforme disse o ministro, o governo irá apresentar, até 31 de agosto, uma peça orçamentária que prevê superávit primário de 0,5% no ano que vem. "E esse orçamento não vai deixar de prever programa social, não vamos aumentar programa social sem previsão orçamentária. Eu não vou tirar dinheiro do governador e não prever esse dinheiro no ano que vem", disse Durigan, fazendo referência ao que foi feito no ano de 2022.

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Ainda segundo Durigan, o Brasil precisa ser um porto seguro em um ambiente global de cada vez mais incertezas.

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