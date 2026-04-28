Airbus supera em lucro e receita e mantém meta de entrega de aeronaves para o ano

O lucro líquido da Airbus foi de 586 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, um recuo de 26% em comparação com o mesmo período de 2025, segundo divulgou a empresa nesta terça-feira, 28. O lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT ajustado) - a métrica preferida de rentabilidade da Airbus - caiu 52%, para 300 milhões de euros. Já o lucro ajustado por ação foi de 0,74 centavos de euro, acima da previsão dos analistas da FactSet de 0,44 centavos de euro.

A companhia também informou que a receita no trimestre encerrado no fim de março caiu 7% na comparação anual, para 12,65 bilhões de euros. Analistas da FactSet esperavam receita de 12,58 bilhões de euros,

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Para 2026, a Airbus disse que mantém a expectativa de um EBIT ajustado em torno de 7,5 bilhões de euros. O fluxo de caixa livre antes do financiamento a clientes - métrica acompanhada de perto por analistas e investidores - é projetado em cerca de 4,5 bilhões de euros.

A fabricante europeia de aviões ainda afirmou que está no caminho para entregar cerca de 870 aeronaves comerciais a clientes neste ano, ante as 793 despachadas em 2025.

A Airbus entregou 114 aviões entre janeiro e o fim de março, o que significa que precisa enviar aproximadamente 756 unidades nos três trimestres restantes para cumprir a meta.

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*Com informações da Dow Jones Newswires