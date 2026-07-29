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Airbus registra fortes lucros no 2º trimestre e sinaliza confiança após aumento nas entregas

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 14:00:00 Editado em 29.07.2026, 14:07:36
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A Airbus registrou um aumento acentuado nos lucros do segundo trimestre e afirmou que a recente alta nas entregas de aviões a deixou confiante de que conseguirá atingir sua meta anual.

A fabricante europeia de aeronaves disse que o lucro ajustado antes de juros e impostos - sua medida preferida de rentabilidade - saltou 54% em relação ao ano anterior, para 2,43 bilhões de euros, equivalente a US$ 2,77 bilhões. Enquanto isso, o lucro líquido mais que dobrou, para 1,66 bilhão de euros.

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Os analistas esperavam um EBIT ajustado de 2,19 bilhões de euros e um lucro líquido de 1,59 bilhão de euros, de acordo com o consenso de mercado fornecido pela empresa com base em estimativas de 20 analistas.

Os lucros mais altos vêm dias após a Airbus afirmar que pretendia aumentar significativamente sua rentabilidade nos próximos anos, apostando que a demanda por aeronaves comerciais e militares permanecerá forte e continuará a impulsionar o crescimento.

O grupo disse na semana passada que esperava que o EBIT ajustado crescesse para uma faixa entre 12 bilhões de euros e 13 bilhões de euros em 2029, ante 7,13 bilhões de euros em 2025. Espera-se que seu negócio de aeronaves comerciais contribua com cerca de 10 bilhões de euros para o total.

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A receita do segundo trimestre cresceu 28%, para 20,53 bilhões de euros. Os analistas previam 20,25 bilhões de euros, de acordo com o consenso. Fonte: Dow Jones Newswires.

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