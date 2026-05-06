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Airbus fecha pedido de 150 aviões pela AirAsia, o maior já registrado para o A220

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 17:17:00 Editado em 06.05.2026, 17:23:55
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A AirAsia, da Malásia, encomendou 150 aeronaves A220-300 da Airbus, na maior encomenda firme já realizada para o modelo. O contrato também levou o programa A220 a superar a marca de mil pedidos firmes acumulados globalmente.

O acordo foi anunciado nesta quarta-feira, 6, durante cerimônia nas instalações da Airbus em Mirabel, no Canadá.

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A AirAsia também se tornará a cliente de lançamento de uma nova configuração de cabine do A220-300, com capacidade para 160 passageiros, dez assentos a mais que a configuração anterior. Segundo a Airbus, o aumento de capacidade foi viabilizado pela inclusão de uma saída de emergência adicional sobre as asas da aeronave.

O A220 será utilizado em rotas no Sudeste Asiático e na Ásia Central, complementando a atual frota Airbus da companhia e permitindo o deslocamento de aeronaves maiores para operações de longa distância.

"O A220 abre novos mercados e rotas e nos aproxima da construção da primeira companhia aérea global de baixo custo", disse o CEO da Capital A e conselheiro do grupo AirAsia, Tony Fernandes.

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Já o CEO da divisão de aeronaves comerciais da Airbus, Lars Wagner, afirmou que a aeronave oferecerá à AirAsia uma combinação de baixos custos operacionais e alcance suficiente para abrir novas rotas na Ásia e em outros mercados.

O A220 transporta entre 100 e 160 passageiros e possui alcance de até 6,7 mil quilômetros. No fim de março de 2026, 501 unidades haviam sido entregues a 25 operadores no mundo, segundo a Airbus.

A fabricante também destacou que o modelo já é capaz de operar com até 50% de combustível sustentável de aviação (SAF), com meta de compatibilidade total com 100% de SAF até 2030.

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