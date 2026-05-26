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Airbus adia entrega do 1º de lote de jatos à Qantas em meio a entraves na cadeia de suprimentos

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 11:13:00 Editado em 27.05.2026, 01:32:49
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A Airbus informou nesta terça-feira, 26, que a entrega do primeiro de um lote de jatos de passageiros de longo alcance para a australiana Qantas Airways foi adiada, em meio a persistentes problemas na cadeia de suprimentos que seguem afetando a fabricante europeia.

O primeiro dos 12 A350-1000 especialmente adaptados será entregue agora em abril de 2027, segundo a Airbus.

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A Qantas anunciou em 2022 a encomenda de aeronaves da Airbus capazes de operar voos ultralongos, sem escalas, entre cidades australianas e Londres e Nova York. Na ocasião, a companhia estimou que as rotas estariam disponíveis a partir do fim de 2025. Posteriormente, a Qantas passou a indicar que a primeira aeronave seria entregue no fim de 2026.

De acordo com a Airbus, o adiamento ocorre "em grande parte devido ao impacto de problemas na cadeia de suprimentos".

A Airbus já foi obrigada a reduzir suas metas de entregas em 2022, 2024 e 2025 em razão de entraves logísticos, com gargalos globais dificultando a obtenção de itens necessários à montagem - de assentos a banheiros. Mais recentemente, a escassez de motores fornecidos pela Pratt & Whitney, controlada pela RTX, tornou-se mais um foco de pressão, embora o grupo tenha mantido as metas de entrega para este ano.

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Um porta-voz da Qantas afirmou que o primeiro A350 desse lote está na área de pintura e deve iniciar voos de teste em algumas semanas.

"No mês que vem, anunciaremos a primeira rota e o cronograma dos nossos serviços comerciais inaugurais", disse o porta-voz. Apesar do atraso na entrega inicial, as aeronaves seguintes chegarão em rápida sucessão, o que permitirá à companhia retomar o cronograma original até novembro, acrescentou.

"Continuamos trabalhando em estreita colaboração com a Airbus no processo de entrega e certificação que nos permitirá começar a operar esses voos ultralongos históricos", afirmou o porta-voz. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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