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Airbnb eleva projeção anual com demanda forte e avanços com IA na plataforma

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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O Airbnb elevou sua projeção para o ano, citando a expansão da demanda global e os ganhos obtidos com o uso de inteligência artificial para aprimorar sua plataforma. A empresa de aluguel de curta duração informou que agora espera que a receita cresça neste ano ao menos entre 15% e 19%, acima da projeção anterior de alta entre 10% e 15%.

A nova projeção incorpora demanda forte na plataforma em todas as regiões, segundo a companhia. No trimestre mais recente, o crescimento anual do número de noites reservadas acelerou tanto nos novos mercados quanto nos principais mercados do Airbnb, apoiado por uma retomada de viajantes dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Austrália.

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O Airbnb, que divulgou balanço no fim da tarde de quinta-feira, 6, afirmou que essas tendências indicam que os esforços para melhorar o produto, com apoio de IA, estão funcionando. A tecnologia tem permitido à empresa desenvolver e testar mudanças mais rapidamente, acelerando o lançamento de novos recursos e melhorias em relação a um ano atrás.

No segundo trimestre, por exemplo, o Airbnb implementou atualizações para oferecer recomendações mais relevantes na página inicial e nos resultados de busca, além de redesenhar os processos de cadastro, login e checkout. Segundo a empresa, essas mudanças aumentaram a proporção de usuários que concluem reservas.

A companhia também vem lançando ferramentas de IA para ajudar anfitriões a aprimorar anúncios e elevar o potencial de ganhos, além de usar IA para automatizar o atendimento ao cliente.

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"Esse ritmo mais rápido de inovação está remodelando quase todas as áreas do Airbnb e acreditamos que seja uma das razões pelas quais estamos superando nossos maiores concorrentes", disse a empresa em carta aos acionistas.

O CEO Brian Chesky afirmou que as melhorias fazem parte do esforço do Airbnb para se reconstruir "do zero" e se tornar uma empresa nativa de IA. "Em poucas palavras, a IA é a melhor coisa que já aconteceu com o Airbnb", disse, em teleconferência com analistas.

No segundo trimestre, o lucro do Airbnb foi de US$ 816 milhões, ou US$ 1,37 por ação, ante US$ 642 milhões, ou US$ 1,03 por ação, um ano antes. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 1,26 por ação.

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A receita aumentou 17%, para US$ 3,61 bilhões, ligeiramente acima da estimativa de US$ 3,58 bilhões. O valor bruto de reservas somou US$ 27,2 bilhões, alta de 16% em 12 meses, também acima do consenso, de US$ 26,45 bilhões.

Para o terceiro trimestre, a empresa projeta crescimento de receita de 15% a 17%, para um intervalo de US$ 4,69 bilhões a US$ 4,77 bilhões. Analistas esperam US$ 4,61 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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