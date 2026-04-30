Air France-KLM registra prejuízo de 252 milhões de euros no 1º trimestre

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 30, que obteve prejuízo líquido de 252 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, acima do prejuízo de 249 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

A empresa divulgou um prejuízo operacional de 27 milhões de euros, com margem operacional de -0,4%, ante as estimativas de consenso de um prejuízo operacional de 351 milhões de euros fornecidas pela própria companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita do grupo franco-holandês foi de 7,48 bilhões de euros no período, um aumento de 4,4% em relação ao ano passado e em linha com as expectativas dos analistas.

O grupo Air France-KLM reduziu suas previsões de capacidade para este ano por conta da guerra no Oriente Médio. Diante do conflito, a companhia espera um crescimento de sua capacidade entre 2% e 4% este ano, abaixo da previsão anterior de 3% a 5%, alertando que o preço do combustível de aviação, relacionado à situação geopolítica, afetará os resultados nos próximos trimestres.

Por outro lado, a empresa disse que o número de passageiros aumentou 2,3% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 22,3 milhões, enquanto a capacidade e o tráfego cresceram 4% e 4,4%, respectivamente. Seu fator de ocupação - uma medida de quão cheias suas aeronaves voam - subiu para 86,3%, ante 86%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires