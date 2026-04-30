Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Air France-KLM registra prejuízo de 252 milhões de euros no 1º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 11:03:00 Editado em 30.04.2026, 11:12:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 30, que obteve prejuízo líquido de 252 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, acima do prejuízo de 249 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

A empresa divulgou um prejuízo operacional de 27 milhões de euros, com margem operacional de -0,4%, ante as estimativas de consenso de um prejuízo operacional de 351 milhões de euros fornecidas pela própria companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita do grupo franco-holandês foi de 7,48 bilhões de euros no período, um aumento de 4,4% em relação ao ano passado e em linha com as expectativas dos analistas.

O grupo Air France-KLM reduziu suas previsões de capacidade para este ano por conta da guerra no Oriente Médio. Diante do conflito, a companhia espera um crescimento de sua capacidade entre 2% e 4% este ano, abaixo da previsão anterior de 3% a 5%, alertando que o preço do combustível de aviação, relacionado à situação geopolítica, afetará os resultados nos próximos trimestres.

Por outro lado, a empresa disse que o número de passageiros aumentou 2,3% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 22,3 milhões, enquanto a capacidade e o tráfego cresceram 4% e 4,4%, respectivamente. Seu fator de ocupação - uma medida de quão cheias suas aeronaves voam - subiu para 86,3%, ante 86%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre Air France-KLM balanço
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV