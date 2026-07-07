Ainda não há acordo com a Fazenda sobre projeto de renegociação das dívidas rurais, diz Lupion

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR), afirmou nesta terça-feira, 7, que ainda não há acordo com o Ministério da Fazenda sobre o montante, taxas e prazo para renegociação das dívidas rurais. Parlamentares do grupo se reuniram com o ministro Dario Durigan para debater o tema e receberam uma proposta de Medida Provisória, mas que ainda não alcançou consenso.

"Não chegamos a acordo, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural nessa renegociação e agora nós vamos nos reunir novamente à tarde, fazer as nossas contas e entender quais são os números, lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do PL 5122/2023 ou aprovação de uma medida provisória", afirmou à imprensa depois do encontro.

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Ele disse ainda que a FPA não aceita o fim do PL das dívidas rurais aprovado no Senado e que há um embate político sobre esse teto. Segundo ele, como não há mais possibilidade de alterar o texto no Congresso, porque já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o governo teria proposta fazer essas mudanças via MP.

"O que nos foi apresentado hoje foi uma série de alternativas ao PL 5122 através de uma medida provisória que passa a vigorar imediatamente da sua publicação. O que nós temos que entender é que hoje estamos num embate político da compreensão do governo de que não tem condições de aprovar na Câmara o texto e nós não aceitamos que o texto do 5.122 não valha. Então nós vamos tentar chegar ao meio termo", completou.

Lupion afirmou que a ideia de juntar o governo e a bancada do agro para debater o assunto foi do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tentar um acordo. A FPA defende que a renegociação seja para produtor com perda climática e perda de renda, enquanto o governo quer limitar o impacto tratando apenas de quem teve perda por clima extremo, como no Rio Grande do Sul.

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"A tentativa do presidente Motta dessa negociação hoje, que foi articulada por ele, foi justamente para que a gente tentasse chegar a um acordo se não houver acordo aí nós temos os instrumentos de pressão", disse.