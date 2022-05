Ainda há mais aperto monetário a ser implementado, diz economista-chefe do BoE

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE) na sigla em inglês), Huw Pill, disse nesta sexta-feira (20) que ainda há mais aperto monetário a ser implementado pela instituição. Em discurso durante evento organizado pelo ACCA Cymru Wales, Pill afirmou que a alta da inflação no Reino Unido é o maior desafio que o comitê de política monetária do BoE teve de enfrentar no último quarto de século. Segundo ele, o comitê prevê que a inflação britânica chegará a dois dígitos no quarto trimestre do ano. A meta de inflação do BoE é de 2%.

Pill previu que a inflação continuará elevada durante boa parte do próximo ano, o que torna "óbvio" o potencial de efeitos secundários nos salários domésticos e no estabelecimento de preços. O economista-chefe disse também que o BoE ainda não tomou uma decisão sobre começar a vender Gilts, como são conhecidos os bônus do governo britânico.