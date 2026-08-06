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ECONOMIA

AIG tem lucro líquido de US$ 948 milhões no 2º trimestre

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
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A seguradora AIG informou que obteve lucro líquido de US$ 948 milhões no segundo trimestre, o que representou uma queda ante o US$ 1,14 bilhão reportado no mesmo período de 2025.

O resultado por ação ajustada ficou em US$ 1,78, uma queda de 10% ante o US$ 1,98 registrado no segundo trimestre de 2025 e abaixo do US$ 1,92 projetado por analistas segundo a FactSet.

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O lucro ajustado por ação diluída após impostos foi de US$ 2,00, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

A AIG obteve receita de subscrição de seguros gerais de US$ 686 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

O Conselho de Administração da AIG declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,50 por ação.

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O dividendo será pago em 30 de setembro de 2026 aos acionistas registrados ao final do expediente de 16 de setembro de 2026.

As ações da seguradora cediam 0,8% no after hours da Bolsa de Nova York perto das 17h32 (de Brasília).

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AIG/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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