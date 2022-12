AIE eleva projeções para oferta e demanda por petróleo em 2022 e 2023

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma resposta melhor que a previsão à crise de energia na Europa e a surpreendente resistência econômica entre grandes economias da Ásia impulsionam a demanda por petróleo, afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 14, no qual revisou para cima sua projeção para a demanda global por petróleo. A entidade sediada em Paris elevou suas projeções para o crescimento na demanda pelo óleo para 2022 em 140 mil barris por dia (bpd), a 2,3 milhões de barris por dia. Para 2023, ela também elevou a expectativa para a alta na demanda, em 100 mil bpd, a 1,7 milhão de bpd.

continua após publicidade .

A AIE afirmou que a demanda global por gasoil - um combustível em geral usado para abastecer maquinário industrial - superou as expectativas em boa parte do mundo. As nações da Europa, enfrentando temperaturas geladas e com uma grave crise de energia e preços elevados de gás natural, têm optado mais rápido pelo gasoil, entre as empresas industriais. Enquanto isso, há sinais de que a China pode reabrir sua economia mais cedo que o previsto, o que fez a AIE elevar suas expectativas para a demanda do país por petróleo.

Para 2022, a AIE espera que a demanda total por petróleo seja de 99,9 milhões de barris por dia, alta de 100 mil bpd ante o relatório do mês passado. Para 2023, projeta que a demanda total esteja em 101,6 milhões de bpd, 300 mil bpd a mais que na projeção do mês anterior.

continua após publicidade .

Os países de fora da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) respondem pela maior parte da demanda extra, graças em parte à melhora no quadro para a economia chinesa, no momento em que ela começa a retirar restrições contra a pandemia da covid-19. A demanda de fora da AIE deve ser 200 mil bpd mais forte que o projetado no mês passado, tanto em 2022 quanto em 2023. A agência diz que a demanda total de fora da OCDE por petróleo deve ficar em 53,8 milhões de bpd neste ano e em 55,2 milhões de bpd em 2023.

Para os países da OCDE, a AIE manteve suas projeções de demanda por petróleo para 2022 em 46,1 milhões de bpd. Para 2023, ela a elevou em 100 mil bpd, a 46,5 milhões de bpd.

A AIE ainda revisou para cima sua projeção para a oferta global por petróleo. Em 2022 e também em 2023, as altas foram ambas de 100 mil bpd, levando as expectativas para 100 milhões de bpd e 100,8 milhões de bpd, respectivamente.

Por outro lado, a AIE disse que a oferta de petróleo recuou em novembro pela primeira vez em cinco meses, com grandes produtores do Golfo Pérsico, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), reduzindo sua oferta em linha com o plano do grupo e aliados (Opep+) para apoiar os preços. Fonte: Dow Jones Newswires.