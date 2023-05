AIE eleva previsão para demanda global por petróleo após recorde na China

(via Agência Estado)

A demanda por petróleo na China está avançando em ritmo mais forte do que o esperado, ameaçando apertar os mercados da commodity e impulsionar seus preços, à medida que a oferta mostra dificuldades para acompanhar o ritmo do consumo, segundo avaliação da Agência Internacional de Energia (AIE).

Em relatório mensal publicado nesta terça-feira, 16, a AIE destaca o contraste cada vez maior entre a crescente demanda por petróleo no mundo em desenvolvimento e o fraco consumo na Europa e na América do Norte, onde as perspectivas econômicas são mais sombrias.

A AIE, que tem sede em Paris, também aponta uma crescente desconexão entre os preços do petróleo - que caíram aos níveis mais baixos em cerca de 16 meses nas últimas semanas - e expectativas de que demanda forte e oferta limitada provocarão um déficit acentuado que, segundo muitos analistas, irão impulsionar os preços da commodity.

No documento, a AIE elevou sua previsão para o aumento na demanda global por petróleo em 2023 em 200 mil barris por dia (bpd), a 2,2 milhões de bpd. Isso significa que o consumo mundial deverá chegar a 102 milhões de bpd este ano, 100 mil bpd a mais do que projetado anteriormente.

Segundo a AIE, a demanda chinesa atingiu patamar recorde de 16 milhões de bpd em março e apenas a China será responsável por 60% do acréscimo no consumo global este ano.

Ao mesmo tempo, a AIE reiterou sua expectativa de que a oferta global de petróleo atinja 101,1 milhões de bpd em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.