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ECONOMIA

AIE alerta para riscos à segurança energética global com escalada do conflito no Oriente Médio

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 11:30:00 Editado em 21.07.2026, 11:42:28
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O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, alertou nesta terça-feira, 21, que a escalada das hostilidades que afetam o Estreito de Ormuz e a infraestrutura energética do Golfo aumenta as preocupações com a segurança do abastecimento global de energia.

As ameaças ao Estreito de Bab el-Mandeb, que se tornou uma importante rota alternativa a Ormuz, exacerbam ainda mais essas preocupações, pontuou Birol em documento divulgado pela agência, que diz estar monitorando de perto a situação nos mercados de petróleo.

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Segundo o diretor, por enquanto, os mercados de óleo bruto continuam a se beneficiar de vários fatores de amortecimento, incluindo suprimentos significativos de produtores do Golfo, notadamente através da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. "Estimamos que as exportações do Golfo estão abaixo dos picos de final de junho, mas ainda são consideravelmente mais altas do que os níveis observados entre o início de março e meados de junho", acrescentou.

Além disso, produtores em outras regiões, como Estados Unidos, Brasil, Venezuela e Cazaquistão, aumentaram as exportações, compensando algumas das perdas de fornecimento do Oriente Médio. Do lado da demanda, a China desempenhou um papel importante na estabilização dos mercados ao reduzir suas importações de petróleo bruto em quase 50% em comparação com os níveis pré-guerra, reforçou Birol.

As liberações contínuas de estoques de emergência pelos países membros da AIE continuam a proporcionar alívio significativo, mas os mercados de produtos refinados, incluindo diesel e gasolina, estão consideravelmente mais apertados.

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A AIE apontou ainda que continua a sustentar que uma resolução para o conflito em andamento, que inclua a reabertura total e incondicional do Estreito de Ormuz, será essencial para evitar uma deterioração adicional na segurança energética global.

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abastecimento global AIE ENERGIA riscos
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