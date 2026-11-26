O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) atendeu a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e suspendeu liminar que isentava as maiores operadoras de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) do País de cumprir as determinações previstas no novo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

No ano passado, por meio do Decreto nº 12.712/2025, o governo reformulou as regras do PAT, sob o argumento de baratear a alimentação do trabalhador, melhorar a margem de lucro dos restaurantes e incentivar que novos estabelecimentos passassem a aceitar o VA e o VR, aumentando a rede credenciada.

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O texto fixou limites máximos de 3,6% para a taxa de desconto e estabeleceu prazo máximo de 15 dias para a liquidação financeira das transações, além de estabelecer a interoperabilidade dos cartões (aceitação de cartões de diferentes operadoras pela mesma estrutura de pagamento).

A decisão do TRF1 restabelece a eficácia do decreto para as afiliadas da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), que reúne as quatro maiores operadoras do mercado - Alelo, Ticket, VR e Pluxee. Em ação pública ajuizada pela entidade, a Justiça do Distrito Federal havia suspendido o decreto para as quatro empresas.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, destacados pela AGU na petição encaminhada ao TRF1, entre 80% e 85% do mercado é operado pelos quatro maiores agentes do setor, em um universo de mais de 400 facilitadoras ativas, um cenário de hiperconcentração. As grandes empresas chegam a cobrar dos estabelecimentos taxas entre 6% e 9%, e levam entre 30 e 60 dias para repassar os valores.

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"A cobrança de taxas elevadas dos estabelecimentos e a retenção prolongada dos valores pré-pagos é o que financia o deságio e as vantagens vedados pela lei. E é exatamente sobre esse ponto que incidem os limites de taxa, o prazo de liquidação e a abertura dos arranjos", observou o advogado da União Felipe Antonio Araújo, que atuou no caso.

A decisão suspende os efeitos da liminar proferida pela Justiça do DF até o julgamento final do agravo de instrumento impetrado pela AGU.