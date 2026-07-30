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ECONOMIA

Agronegócio: ministros afirmam que governo federal baterá meta de abertura de mercados

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 12:52:00 Editado em 30.07.2026, 12:59:10
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Ministros do governo Lula afirmaram em evento do setor de agronegócio nesta quinta-feira (30) que o Brasil caminha para bater a meta de abertura de novos mercados consumidores para seus produtos agrícolas e industriais em 2026.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, afirmou que o Executivo deverá superar a meta de abertura de mais de 700 mercados internacionais estabelecida no início do terceiro mandato de Lula.

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"O Brasil já celebra 660 novos mercados, e nós vamos bater a meta que nós nos impusemos no início do terceiro governo do presidente Lula, que é abrir mais de 700 mercados. A essa altura, eu já posso dizer com muita convicção que nós vamos bater essa meta", disse ele a jornalistas na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília (DF).

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que o agronegócio brasileiro funciona como uma vitrine para os produtos agropecuários brasileiros e abrem caminho para uma ampliação da presença de bens industrializados do País em outros mercados também.

"Nossos produtos agrícolas são a porta de entrada para exportar produtos industrializados. Antes de conhecer um bom produto fruto da indústria de transformação, lá fora, o povo conhece o que nós produzimos no agro, o nosso suco de laranja, o nosso café e a nossa carne. É a nossa vitrine, é a porta de entrada, muitas vezes, para produtos industrializados", afirmou.

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O ministro também destacou o avanço das relações comerciais com a União Europeia, apesar dos desafios ainda existentes nas negociações. "Com a União Europeia, em maio e junho, nós tivemos um aumento de US$ 2 bilhões da nossa corrente de comércio. É evidente, é óbvio, que ainda temos dificuldades e problemas para enfrentar. Mas nós vamos superar".

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