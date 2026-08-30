Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Agrogalaxy adia divulgação do balanço referentes ao quarto trimestre de 2025

Escrito por Caroline Aragaki (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agrogalaxy informou beste domingo, 30, que adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras referentes ao quarto trimestre de 2025 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, para 30 de novembro de 2026. O documento estava previsto, inicialmente, para 30 de junho de 2026.

Já a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2026 será postergada para dia 29 de janeiro de 2027, e a do segundo trimestre de 2026 será adiada para 26 de fevereiro de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Em virtude das reestruturações internas, torna-se necessário prazo adicional para assegurar a qualidade, precisão e conformidade das informações financeiras a serem divulgadas, bem como o pleno atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis", afirma a companhia em documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia afirmou que a divulgação do formulário de referência referente ao exercício de 2025 também será postergada para o dia 11 de dezembro de 2026, "data em que será apresentado de maneira consistente com as referidas demonstrações financeiras".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGROGALAXY/BALANÇO/4º TRIMESTRE/ADIAMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV