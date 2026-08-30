Agrogalaxy adia divulgação do balanço referentes ao quarto trimestre de 2025

A Agrogalaxy informou beste domingo, 30, que adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras referentes ao quarto trimestre de 2025 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, para 30 de novembro de 2026. O documento estava previsto, inicialmente, para 30 de junho de 2026.

Já a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2026 será postergada para dia 29 de janeiro de 2027, e a do segundo trimestre de 2026 será adiada para 26 de fevereiro de 2027.

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"Em virtude das reestruturações internas, torna-se necessário prazo adicional para assegurar a qualidade, precisão e conformidade das informações financeiras a serem divulgadas, bem como o pleno atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis", afirma a companhia em documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia afirmou que a divulgação do formulário de referência referente ao exercício de 2025 também será postergada para o dia 11 de dezembro de 2026, "data em que será apresentado de maneira consistente com as referidas demonstrações financeiras".