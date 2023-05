Agrishow acumula R$ 13,29 bi em vendas e intenções de vendas de máquina agrícola e implementos

Gabriela Brumatti, enviada especial (via Agência Estado)

A 28ª edição da Agrishow, principal feira do agronegócio brasileiro, acumulou em vendas e intenções de vendas de máquinas agrícolas e implementos R$ 13,29 bilhões, informou nesta sexta-feira, 5, o presidente da Câmara Setorial da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Pedro Estevão, em coletiva de imprensa.

O montante é 9,5% maior do que o faturamento da Agrishow 2022, em resultados ajustados pela inflação. No ano passado, o segmento havia faturado R$ 11,243 bilhões em vendas de máquinas agrícolas, de irrigação e de armazenagem.

A perspectiva da organização do evento, antes do início da feira, era superar esse montante. Em termos de público, esta edição da Agrishow recebeu 195 mil visitantes, ante 190 mil visitantes em 2022. Estevão ressaltou que os dados divulgados sobre as vendas não incluem adubos, linhas de construção, drones, automóveis vendidos ou prospectados por empresas que não estão vinculados à Abimaq. "São somente máquinas agrícolas e armazenagem", afirmou.

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, ressaltou, na coletiva, que o movimento econômico provocado pela Agrishow gerou 5 mil empregos temporários na cidade e aumento de 24% no segmento de bares e restaurantes, entre outros dados.

Também presente na coletiva de imprensa, o empresário João Carlos Marchesan, primeiro vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), assumiu oficialmente o cargo como próximo presidente da Agrishow para o biênio 2024/25. Ele afirmou que um dos desafios da próxima edição será melhorar o deslocamento para entrada e saída do evento. "Temos que criar mais opções e alternativas", afirmou Marchesan.

O empresário Francisco Matturro, que deixa o cargo de presidente da feira, afirmou que encerra o ciclo com satisfação, depois que assumiu o cargo em 2018. "Foram seis anos de absoluta intensidade de trabalho, lembrando que neste período tivemos dois anos de pandemia", afirmou o executivo.

Durante o evento, a organização também divulgou as datas da 29ª edição da Agrishow, de 29 de abril a 3 de maio de 2024.