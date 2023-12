Agricultura apreende cerca de R$ 1 milhão em bebidas irregulares em Santa Catarina

A 55ª Operação Ronda Agro do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu 72.946 litros de produtos, entre vinhos coloniais, vinagres e outras bebidas alcoólicas, que se encontravam em situação irregular, informou a pasta em nota. O valor aproximado é de R$ 1 milhão. A ação ocorreu no município de Pinheiro Preto, em Santa Catarina. Ao todo, foram fiscalizados três estabelecimentos produtores de vinho e derivados da uva e do vinho, além de dois estabelecimentos que serviam como depósito do produto irregular. Na ação, foram emitidos seis autos de infração e 19 termos entre apreensão, colheita de amostras e inspeção.

continua após publicidade

A operação do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira) foi realizada como desdobramento da 39º Operação Ronda Agro desempenhada em junho deste ano na mesma região, quando foram apreendidos 41 mil litros de bebidas irregulares com a denominação de "Vinho Colonial".