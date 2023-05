Agora há estrutura para negociar teto, diz presidente da Câmara dos EUA; problema é tempo curto

Maria Lígia Barros (via Agência Estado)

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que agora há uma estrutura para negociar o impasse do teto da dívida norte-americana, após o presidente dos EUA, Joe Biden, mostrar disposição para isso.

McCarthy disse, em entrevista à CNBC, que desde fevereiro se mostrou disposto a fazer as negociações, mas que, à época, Biden "ignorou" e "não quis". "Agora, ele finalmente admitiu que vamos negociar, e temos uma estrutura para negociar. O problema é que o tempo é muito curto", comentou.

Perguntado sobre ter adotado um tom mais otimista após a reunião com Biden na terça-feira, o congressista republicano falou que o presidente ou um representante do governo deveria ter tratado do assunto diretamente com ele desde o princípio.

As reuniões anteriores, disse McCarthy, foram feitas com a equipe dos quatro líderes do Congresso. "O problema é que o presidente esperou 140 dias para chegar a essa conclusão", comentou.