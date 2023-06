Agenda de Haddad é alterada e inclui reunião com presidente Lula

A agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desta segunda-feira, 12, foi alterada e agora inclui reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 15h, no Palácio do Planalto. O encontro já constava da agenda presidencial, que terá ainda as presenças do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; dos ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Comunicação Social, Paulo Pimenta; dos líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues; no Senado, senador Jaques Wagner; na Câmara, deputado José Guimarães; e o chefe do gabinete pessoal do presidente, Marco Aurélio Marcola.

Além desse compromisso, Haddad participa logo às 10h, da cerimônia de lançamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no Palácio do Planalto.

Às 11h, o ministro recebe o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, na sede do ministério em Brasília. A reunião com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, inicialmente prevista para às 15h, foi antecipada para as 14h, com a inclusão na agenda da reunião com o presidente Lula.