Agências mudam perspectiva de ratings do UBS para negativa, após compra do Credit

A Moody's alterou a perspectiva para os ratings do UBS, de estável para negativa, após o banco suíço adquirir o rival Credit Suisse no fim de semana. No domingo (19), o UBS anunciou a compra do Credit, pelo equivalente a US$ 3,25 bilhões, em uma operação de emergência coordenada por reguladores na Suíça.

Em comunicado, a Moody's atribuiu a mudança na perspectiva a temores de que o perfil de crédito mais fraco do Credit e o custo de integração do banco tornem mais difícil que o UBS cumpra metas financeiras.

Por outro lado, a Moody's diz que o acordo "tem o potencial, no devido tempo, de aumentar significativamente a franquia do UBS em gerenciamento de riquezas, operações bancárias na Suíça, gerenciamento de ativos e, em menor grau, em banco de investimento, ao mesmo tempo em que visa uma redução dos custos operacionais em mais de US$ 8 bilhões."

Na tarde desta segunda-feira, 20, a S&P Global Ratings também revisou a perspectiva do UBS, de estável para negativa, citando motivos semelhantes.