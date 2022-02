Agências do Trabalhador têm 11,4 mil vagas abertas no Paraná

Da Redação

As vagas disponíveis são com carteira assinada

A semana começa com 11.473 vagas de emprego disponíveis através das 216 Agências do Trabalhador do Governo do Paraná. As ofertas se mantêm em alta desde o começo do ano e com um avanço de quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado, com 2.884 vagas.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o Paraná é o estado do Brasil que mais empregou em 2021 através do sistema de intermediação.

“Nós temos Agências do Trabalhador em 216 municípios e mais os postos avançados que cobrem todo o Estado. Além disso, nos dedicamos muito a qualificação do nosso pessoal para captar vagas e orientar os trabalhadores. Na outra ponta temos cursos de capacitação profissional para os trabalhadores atenderem aos requisitos das empresas que oferecem as vagas”, explica o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

APUCARANA

A regional de Apucarana aparece em destaque no estado, ocupando a quarta colocação entre as que mais oferecem vagas neste início de semana. São 867 vagas ofertadas, sendo 109 para costureiros, 75 para auxiliar de produção, 34 para auxiliar de costureira para acabamentos, e 28 vendedores internos.

Apucarana só está atrás das regionais de Toledo, com 1.995 vagas; de Curitiba, com 1.851 vagas; e de Cascavel, com 1.285 vagas. Outros destaques são Cianorte, são 652 vagas; Umuarama com 615; Foz do Iguaçu, com 527 postos disponíveis, entre outras.

ATENDIMENTOS

Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado.

Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria através do link https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Sistema-de-Agendamento-do-Trabalhador-Procura-de-Emprego.