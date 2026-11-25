A Rede de Investigação de Crimes Financeiros (FinCEN, na sigla em inglês) está investigando um "incidente de segurança cibernética" que resultou em acesso não autorizado a uma parte dos seus sistemas.

Como medida preventiva, a Rede anunciou que retirou alguns dos serviços do ar e, por isso, prorrogou prazos para instituições financeiras afetadas pela interrupção.

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Em comunicado divulgado em seu site, a FinCEN afirmou que está "trabalhando diligentemente" para restabelecer a operação normal de todos os sistemas o mais rápido possível.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, não há indicativos de qualquer violação da Lei de Sigilo Bancário ou de informações dos beneficiários. O Departamento do Tesouro dos EUA, o Departamento Federal de Investigação (FBI) e a Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestrutura (CISA) estão investigando a extensão e os impactos do episódio.

Este é mais um incidente de segurança cibernética que atinge instituições e empresas nos Estados Unidos nas últimas semanas.