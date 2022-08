Afiliado Shopee: descubra como ganhar até R$ 15 mil por mês

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

O desemprego no Brasil retraiu no primeiro trimestre de 2022, mas ainda conta com mais de 11 milhões de pessoas sem um trabalho fixo, formal ou informal. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Por isso, há uma grande quantidade de cidadãos recorrendo a métodos alternativos para ganhar dinheiro, sendo que a internet é a principal rota de solução. Uma das opções que os brasileiros estão buscando, são: apps pagando pelo Pix, ou então, como se tornar um afiliado Shopee.

continua após publicidade .





O que é um afiliado Shopee, afinal de contas?

continua após publicidade .

Primeiramente, entenda que a Shopee é uma plataforma de vendas na internet que disponibiliza uma ampla variedade de produtos, tanto do Brasil quanto de outros países, como a China. Sua popularidade vem batendo seguidos recordes no Brasil e, por isso, a empresa criou o programa de afiliados Shopee.

Na prática, ao filiado seria uma espécie de vendedor freelancer da Shopee. Você pode se cadastrar utilizando o CPF e começar a vender os produtos por um link personalizado que a empresa oferece. Cada compra dentro da Shopee feita a partir do seu link rende comissão para o vendedor.

“Agora, com o novo programa [de afiliados], a empresa busca recompensar os vendedores parceiros que conseguem gerar vendas através da plataforma”, afirma uma matéria do PronaTEC.

continua após publicidade .





Quanto dá para ganhar como afiliado Shopee?

Uma pessoa que participa do Programa de Afiliados Shopee pode ter um rendimento bem interessante, dependendo de sua estratégia de vendas. De acordo com relatos recentes, é possível ganhar entre R$ 4.5 mil e R$ 10 mil com um bom trabalho. O máximo que a plataforma tende a pagar é R$ 15 mil por mês, embora não exista realmente um limite.

continua após publicidade .

Como mencionado, tudo isso vai depender da estratégia de vendas de cada um. Há pessoas que utilizam as redes sociais para divulgar os produtos e outros que até criam páginas paralelas com promoções atrativas.

Fato é que se você está em busca de uma renda extra ou quer fazer dinheiro trabalhando na internet, o segmento de afiliados Shopee pode ser uma das melhores alternativas.

continua após publicidade .





Acompanhe também: Bolsonaro nega imposto em compras pela Shopee





Como participar do programa e se inscrever?

Para se inscrever no programa de afiliados da Shopee, basta acessar o site e fazer sua inscrição, como a própria empresa indica.

Um dos pré-requisitos para se tornar um afiliado é possuir uma conta pública em alguma rede social. A página precisa estar ativa e com publicações recentes, pelo menos nos últimos 3 meses.

Depois de concluir as etapas, basta esperar entre 3 e 5 dias para ter saber se o seu cadastro como vendedor afiliado Shopee foi aprovado. Então é só começar a vender.

Siga o TNOnline no Google News